Roma, il covid colpisce ancora: un calciatore positivo. Sabato la bufera sulla moglie di Veretout

Il Covid colpisce di nuovo la Roma. Ieri il club, tramite un tweet pubblicato dal proprio account ufficiale ha confermato che al termine di un nuovo giro di tamponi molecolari è risultato un calciatore positivo. Il club giallorosso non ha però voluto comunicare di chi si tratta per motivi di privacy: "L’AS Roma comunica che, a seguito di un controllo svolto attraverso un tampone molecolare, un calciatore, che ha completato il ciclo vaccinale, è risultato positivo al COVID-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. Il calciatore sta bene e si trova in isolamento domiciliare. Proprio sabato si era scatenato un vespaio di polemiche per la scelta della moglie di Jordan Veretout di organizzare un party nonostante avesse scoperto di essere positiva al Covid la mattina.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Marzo 2022, 17:33

