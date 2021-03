Covid, morto l'ex calciatore Antonio Vanacore: aveva 45 anni, era il viceallenatore della Cavese

Covid, il mondo del calcio piange la scomparsa di Antonio Vanacore. L'ex calciatore, diventato poi viceallenatore della Cavese in Serie C, aveva 45 anni ed aveva contratto il coronavirus qualche settimana fa, insieme ad altri membri del gruppo squadra e dello staff tecnico.

A dare la notizia della morte di Antonio Vanacore è proprio la Cavese, società di Cava de' Tirreni (Salerno): «La Cavese 1919 comunica con immenso dolore, la scomparsa del vice allenatore Antonio Vanacore. Alla sua famiglia l'abbraccio e la vicinanza della società, della squadra e di tutto il popolo Aquilotto. Ciao Antonio, uomo e professionista insostituibile».

Antonio Vanacore, dopo aver militato proprio con la Cavese, arrivando a giocare anche in Serie B, dopo l'addio all'attività agonistica era rimasto nella società campana e ricopriva il ruolo di vice del tecnico Salvatore Campilongo. Da calciatore aveva disputato più di 150 partite tra serie C e serie B, ritirandosi nel 2013. Vanacore aveva contratto il virus a metà febbraio: inizialmente si era curato a casa poi, quando i livelli di saturazione si erano fatti preoccupanti, era stato trasferito in ospedale. Il Covid, nelle scorse settimane ha colpito in modo importante la Cavese: con 25 positivi (17 calciatori, 4 dirigenti e 4 componenti dello staff tecnico) e la società è stata costretta a rinviare due partite di campionato. Adesso che il gruppo è quasi completamente negativizzato, è arrivata la notizia della morte dell' allenatore in seconda.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Marzo 2021, 19:39

