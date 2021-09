Lazio, due giornate di stop per Sarri dopo la lite con Saelemaekers del Milan

Arriva la stangata del Giudice Sportivo per Maurizio Sarri. Saranno due le giornate di squalifica che il tecnico bianco celeste dovrà scontare in Serie A. La decisione arriva in merito all'espulsione di Sarri nel post partita di Milan-Lazio dopo un diverbio con un milanista.

«Hanno rubato a Roma la Fiat 500 dei miei genitori»: l'appello per ritrovarla del giallorosso Villar

Due giornate di squalifica sono state inflitte al tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, dal Giudice Sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea. L'allenatore toscano era stato espulso nel finale del match Milan-Lazio di domenica scorsa dopo un diverbio con Saelemaekers.

La nota del Giudice, recita: «Due giornate per aver, al termine della gara, sul terreno di gioco, cercato uno scontro verbale con un calciatore della squadra avversaria, assumendo un atteggiamento intimidatorio e inveendo contro il medesimo con parole minacciose (prima giornata); nonché successivamente al provvedimento di espulsione, per avere, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, contestato la decisione arbitrale proferendo espressioni blasfeme (seconda giornata)».

Maurizio Sarri al termine dell'incontro con il Milan, era entrato in campo per prendersela con Saelemaekers: «Devi portare rispetto!», la frase che ha riservato al giocatore. Poi nel post partita ha spiegato: «Mi ha fatto un gesto che a persone più anziane non si fa. Poi, però, si è risolto tutto perché Ibrahimovic l'ha portato a chiedere scusa». Adesso Maurizio Sarri non potrà guidare la sua Lazio dalla panchina contro Cagliari e Torino. Rientrerà per il derby del 26 settembre.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Settembre 2021, 17:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA