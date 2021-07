Covid, Hamza Rafia positivo: tutto il gruppo della Juve in isolamento

Covid, la Juventus in isolamento. È stato infatti accertato il contagio di Hamza Rafia e per questo tutto il gruppo resterà senza contatti con l'esterno. Il giovane attaccante tunisino è appena risultato positivo.

Leggi anche > Porto-Roma 1-1: scoppia la rissa tra Pepe e Mkhitaryan. Caos in campo, Mou sangue freddo

«In ossequio alla normativa e in accordo con l'autorità sanitaria locale il gruppo squadra entra da oggi in isolamento fiduciario. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita, ma non consentirà contatti con l'esterno del gruppo», spiega il club bianconero.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Luglio 2021, 11:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA