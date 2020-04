Coronavirus, Spadafora: «Ridicolo parlare di complotto contro la serie A»

«Sono ridicole le affermazioni di un complotto contro la Serie A, mi muoverò sempre nella consapevolezza che il mondo del calcio va salvato». Così in una diretta Facebook, il ministro dello sport Vincenzo Spadafora sull'ipotesi di ripresa del calcio. «Io devo scongiurare che ripresa sport possa avere nuovi contagi - aggiunge il ministro - dobbiamo poterlo fare rispettando le necessarie regole. Daremo il massimo in modo che tutti si possa riprendere in sicurezza e usufruire del benessere che lo sport consente». Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Aprile 2020, 21:18



