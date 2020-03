Coronavirus, Spadafora: «Campionato avanti ma a porte chiuse». Juve-Inter forse già domenica

Partite a porte chiuse? «Si va verso questo tipo di provvedimento». Lo dice il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora uscendo dalla riunione di Palazzo Chigi.



«Sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei Comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1». Si legge nella bozza del Dpcm sul Coronavirus. L'allegato 1 del precedente Dpcm del 1 marzo riguarda Vò in Veneto e i comuni della Lombardia più colpiti dal virus.



Intanto è in corso il Consiglio di Lega al Coni che deve decidere sul calendario del campionato sconvolto dall’emergenza coronavirus, visto che si va verso lo svolgimento del torneo a porte chiuse.







L’Inter continua a sostenere la necessità di recuperare Inter-Sampdoria prima della sfida con la Juventus, anche se l’a.d. Marotta all’ingresso è apparso più morbido: « Ci atterremo alla decisioni che saranno prese » . Ma non è escluso che Juve-Inter si possa già giocare domenica. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Marzo 2020, 15:01







