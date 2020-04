Esodo Juventus: anche Rabiot lascia Torino, è il nono straniero a partire

Continua l'esodo da Torino dei calciatori stranieri della Juventus. Anche il centrocampista francesce Adrien Rabiot ha lasciato la città per tornare a casa in questi giorni di emergenza a causa della pandemia di

coronavirus. Il francese, nono bianconero ad andare via dall'Italia, trascorrerà i prossimi giorni in isolamento nella sua villa di Costa Azzurra. Prima del 25enne ex Psg, avevano lasciato Torino Cristiano Ronaldo per far ritorno a Madeira in Portogallo, Gonzalo Higuain in Argentina, Sami Khedira in Germania, Miralem Pjanic in Lussemburgo, Alex Sandro, Danilo e Douglas Costa in Brasile e Wojciech Szczesny, in Polonia. Restano invece a Torino in quarantena il francese Blaise Matuidi e l'argentino Paulo Dybala, entrambi positivi al Covid-19. Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Aprile 2020, 13:17



