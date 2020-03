Coronavirus in Serie A, positivi Pezzella e Cutrone della Fiorentina

Dopo Dusan Vlahovic anche il capitano German Pezzella e l'attaccante Patrick Cutrone sono risultati positivi al coronavirus. A comunicarlo la Fiorentina con una nota ufficiale in cui, in presenza di alcuni sintomi, sono stati sottoposti a tampone con esito positivo.



Oltre a Pezzella e Cutrone è risultato positivo pure il fisioterapista Stefano Dainelli. Il club viola ha precisato che sono tutti in buone condizioni di salute nelle loro abitazioni a Firenze. Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Marzo 2020, 14:59



