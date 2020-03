Coronavirus: «Cristiano Ronaldo traformerà i suoi hotel in ospedali gratuiti». Ma arriva la smentita

Coronavirus

. Questa notizia circolava da ieri sera, ma da fonti vicine al calciatore arriva la smentita.

Secondo itutti gli alberghi del campione in Portogallo sarebbero stati adibiti a strutture sanitarie con tutti i posti letto necessari. «Ronaldo - si legge - pagherà di tasca propria anche i medici e chiunque lavorerà per rendere gli hotel ospedali accessibili a tutti, aiutando così la sanità del Paese a reggere in questo momento difficile». Dopo diverse ore la notizia si sarebbe dimostrata falsa.Tutto sarebbe partito da un post suuna delle sorelle del fuoriclasse della Juventus. Caires aveva ripostato quanto apparso sul sito portoghese 'Arena Desportiva'. Ma il giornale portoghese 'O Observador' è riuscito a verificare la cosa con fonti vicine a CR7 e ha ricevuto una smentita. Poi spiega che, in realtà, tutto è nato dalle parole di Paula Carvalho, presidentessa di un'associazione benefica, ', che poi ha voluto precisare di essere stata «tratta in errore da un'altra persona». Sono seguite le scuse per aver tratto in inganno le varie fonti d'informazione.Di concreto c'è che Ronaldo continua la propria quarantena in famiglia nella megavilla che possiede sull'isola die che ha raccomandato, con un lungo post sui social di venerdì scorso, di seguire le indicazioni igienico-sanitarie per contrastare la pandemia in corso. «Parlo da figlio, padre e semplice essere umanao preoccupato per gli sviluppi che tutto il mondo sta affrontando in questi giorni».