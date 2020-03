Coronavirus a Bergamo, parla l'ex bandiera dell'Atalanta Magrin: «Chiusi in casa possiamo solo pregare»

di Fabrizio Ponciroli

Marino Magrin, 60 anni, è stato uno splendido centrocampista di serie A negli anni 80. Bandiera dell'Atalanta con oltre 200 partite giocate, ha indossato in carriera le casacche di Juventus, Inter ed Hellas Verona. Oggi Magrin (foto da Bergamonews.it) vive a Torre Boldone, comune nella provincia di Bergamo. Anzi, contiguo alla città della Dea. In pratica in quella zona diventata a fine febbraio drammatico epicentro della pandemia di Coronavirus che non accenna a rallentare.



Bergamo è un inferno da tre settimane. Lei come resiste a tutto questo?

«Stiamo vivendo un incubo, non c'è altro modo di definirlo. Leggo l'Eco di Bergamo tutti i giorni: ci sono 12 pagine di necrologi. Solitamente arrivano a due pagine. Mai vista una cosa simile. Per questo è importantissimo stare in casa per sconfiggere il virus il prima possibile. Sto male a sentire tutte queste ambulanze che sfrecciano a pochi metri da casa mia. E' terribile».



Una situazione difficile da sopportare.

«Penso a tutti i medici, agli infermieri e a tutti coloro che stanno lavorando per aiutare le persone malate. Bisogna applaudirli. Credo sia importante pregare tanto affinché tutto si risolva e si possa ripartire senza troppi contraccolpi. Ma sarà dura».



Pure il calcio si è arreso al Coronavirus.

«Se si è fermato il calcio, significa che è qualcosa di davvero preoccupante. E' la conferma che stiamo vivendo un incubo mai conosciuto prima».



La speranza è che ci sia presto un giorno che si possa tornare a parlare di sport e di pallone.

«Prima pensiamo a debellare il virus. Poi, quando non ci saranno più rischi, ripenseremo al calcio e a come provare a terminare questa stagione. Credo che non sia facile anche per i giocatori. Sì, lavorano e si allenano a casa, ma non è la stessa cosa. Se verrà concluso, sarà un campionato condizionato. Forse ne riparleremo dopo l'estate».



Un peccato, considerato che ci stavamo godendo un'Atalanta speciale

«L'Atalanta è la vera rivelazione della Champions League. E' un peccato che non possa godersi il momento al meglio. Mi ricorda il Porto di Mourinho che fece l'impresa e vinse la Champions League da autentica sorpresa. Ecco, questa Atalanta poteva arrivare a realizzare anche il sogno della finale».



C'è chi dice che si è fatta disputare Juventus-Inter per permettere ai bianconeri di tornare in testa, prima dello stop obbligtorio. Solo una malignità?

«Ragionamenti senza senso. Giusto che si sia conclusa la giornata che si era deciso di giocare a porte chiuse. La Juventus aveva già dimostrato di essere fortissima, tanto che era stata quasi sempre in testa al campionato». Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Marzo 2020, 10:24



