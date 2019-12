Cori razzisti, l'ad della Lega Serie A De Siervo: «Faccio spegnere i microfoni, così non si sentiranno più»

Martedì 3 Dicembre 2019, 15:17

«Ti faccio una confessione, non la mettiamo a verbale: ho chiesto ai nostri registi diverso le, così non si sentiranno più i». Infuria la polemica intorno all'ad della Lega Serie A,, dopo la diffusione di un audio, registrato lo scorso 23 settembre durante il consiglio di Lega.L'audio, diffuso per primo da La Repubblica, raccoglie uno scambio di battute tra, presidente del Milan, e l'amministratore delegato della Lega Serie A. Il presidente rossonero si dice preoccupato per il danno di immagine che i cori razzisti potrebbero comportare sull'intero campionato: «Sul New York Times hanno fatto un articolo grande così sui 'bu' razzisti».A quel punto,replica così: «Paolo, ti faccio una confessione: non lo sentirete più, perché ho chiesto di chiudere i microfoni verso le curve». Qualcuno, però, in quell'occasione ha registrato l'audio diffuso nelle ultime ore. L'ad della Lega Serie A, ammettendone l'originalità, ha però annunciato di voler sporgere querela e si è difeso così: «Nessuna censura, è stato tagliato un audio all'interno di un contesto più grande. Si parlava di produzione televisiva e di come valorizzare al meglio il nostro prodotto. A controllare la regolarità dello svolgimento della gara e documentare a fini legali e sportivi ciò che capita dentro lo stadio ci pensano già gli organi preposti: la polizia, gli ispettori di Lega e Federazione e, non ultimi, gli arbitri. Abbiamo dato istruzioni precise ai registi e sospeso chi, a Cagliari, aveva indugiato troppo sulla curva durante un controllo Var e su chi, a Milano, aveva ripreso l'omaggio della curva interista a Diabolik. Io ho solo suggerito di gestire in maniera più precisa il direzionamento dei microfoni. Capita spesso infatti che da casa si sentano dettagli che allo stadio nemmeno si percepiscono».