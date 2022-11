Cordoba: «Io, cuore nerazzurro, sogno di tornare all'Inter da dirigente»

di Luca Uccello

L’Inter gli è rimasta dentro, nel profondo. Nel cuore, nel sangue. Con l’Inter Ivan Ramiro Cordoba ha vinto tanto, tutto. E all’Inter un giorno vorrebbe magari tornare da dirigente. Intanto si “allena” a farlo a Venezia. E tra un viaggio di andata e ritorno da Milano ha deciso di “sfidare” l’eterno amico Javier Zanetti anche in cucina, con il suo Mitù.

Cosa dice l’ex capitano nerazzurro del suo ristorante?

«Che sembra di essere nella mia Colombia…»

Ivan cosa le è rimasto dell’Inter nel sangue?

«Mi è rimasto tutto. Sono stati 15 anni unici. È il periodo più lungo in cui sono stato in una squadra. Anche se ci metto le giovanili con il Deportivo Rio Negro. Posso essere al Venezia o da altre parte ma l’Inter è sempre l’Inter».

Perché oggi non è un dirigente dell’Inter?

«In tanti si stupiscono perché io sia a Venezia e non all’Inter. Io no. Io mi sto ancora formando come dirigente. Se un domani dovessi arrivare all’Inter, vorrei essere preparato. Ho fatto il corso da direttore sportivo, ho fatto il corso da allenatore, ho fatto un master alla Bocconi. Per adesso mi piace quello che sto facendo. Ci sto mettendo l’anima».



