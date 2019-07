Serie A, si parte il 25 agosto: cinque soste e tre turni infrasettimanali

Il campionato di Serie A, stagione 2019-2020, comincerà domenica 25 agosto (sabato 24 gli anticipi), e prevederà quattro soste per gli impegni della Nazionale (8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre e 29 marzo) e una, nel week end del 28 e 29 dicembre, per le festività natalizie e di fine anno. Lo ha reso noto le lega calcio con un comunicato. Il campionato, che avrà tre turni infrasettimanali (25 settembre, 30 ottobre e 22 aprile 2020), terminerà il 24 maggio del 2020. Il torneo si concluderà il 24 maggio 2020.



Coppa Italia, si parte il 4 agostoLa Coppa Italia prenderà il via il prossimo 4 agosto con il 1° turno eliminatorio, quindi domenica 11 agosto 2° turno eliminatorio e domenica 18 agosto 3° turno eliminatorio. Il quarto turno si disputerà il 4 dicembre, gli ottavi di finale mercoledì 15 e mercoledì 22 gennaio 2020; i quarti sono in programma mercoledì 29 gennaio 2020. Più avanti la fase finale: semifinali mercoledì 12 febbraio 2020 (andata) e mercoledì 4 marzo 2020 (ritorno). La finale si disputerà il 13 maggio 2020.







