CR7 il giustiziere dell'Inter. Bentancur moto perpetuo, Rabiot in crescita

BUFFON 6 Sulla rete di Lautaro poteva fare sicuramente di più. Gigi è però davvero Super sul tiro mancino di Darmian, che non riesce a rubargli la pensione.

CUADRADO 7 Moto perpetuo. Inizia da terzino, chiude da esterno alto. Fa a fette Young, conquistando il rigore che dà il la alla rimonta. Stagione da incorniciare.

DEMIRAL 6 Dopo nove minuti Sanchez lo porta a spasso per il campo nel contropiede dell’1-0. Si riscatta salvando sulla linea il 2-2 dello stesso Niño Maravilla.

DE LIGT 5,5 Partecipa all’imbarcata difensiva che porta al vantaggio nerazzurro, arrivando in ritardo sulla conclusione di Lautaro. Poi mette un paio di pezze, ma non è al top.

ALEX SANDRO 6 Titolare dopo un mese, accende la miccia dell’azione che porta al rigore di Ronaldo e poi arretra il raggio d’azione.

MCKENNIE 6 Per una volta si limita al compitino, che comunque esegue bene (46’ st Chiellini ng).

BENTANCUR 6,5 Serata da timoniere. Detta spazi e tempi della manovra con autorevolezza. L’unica sua sbavatura viene tamponata dal salvataggio di Demiral (32’ st Arthur ng).

RABIOT 6,5 Cuce molto bene, ma non strappa quasi mai.

BERNARDESCHI 6 Sbaglia alcuni passaggi elementari. Migliora nella ripresa, quando si propone anche al tiro (24’ st Danilo 6: Puntella la diga bianconera, quando cresce la pressione dell’Inter).

CRISTIANO RONALDO 7,5 Scarta i regali dell’Inter, realizzando il rigore omaggiato da Young e punendo una folle uscita di Handanovic. Si porta a -5 dai 767 gol di Pelè e avvicina la Juventus alla finale di Coppa Italia (31’ st Morata ng).

KULUSEVSKI 5 Un passo indietro rispetto alle ultime buone prestazioni. Ha comunque l’alibi di non essere una seconda punta (46’ st Chiesa ng).

PIRLO 6,5 Serve al suo maestro Conte il piatto freddo della vendetta, due settimane dopo il ko subìto in campionato. Quinto successo consecutivo e un piede e mezzo in finale di Coppa Italia.



Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Febbraio 2021, 23:57

