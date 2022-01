Coppa Italia, il Sassuolo supera il Cagliari per 1-0. Ai quarti troverà la Juventus

Il Sassuolo supera in casa il Cagliari nella sesta partita degli ottavi di finale di Coppa Italia, 1-0 il risultato finale al Mapei Stadium. Gli emiliani guadagnoano l'incontro ai quarti con la Juventus. A decidere già dal 18' Harroui con una zampata imprecisa che tuttavia trova la rete. Nella ripresa bellissimo gol del Cagliari, con Pavoletti in staccata volante su assist lungo e preciso di Nandes, ma Matteo Marchetti annulla per fuorigioco.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Gennaio 2022, 19:43

