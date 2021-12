Coppa Italia, record storico in Cagliari-Cittadella: Maria Sole è la prima donna ad arbitrare una squadra di Serie A

La partita tra Cagliari e Cittadella, oltre a mettere in palio l'accesso agli ottavi di finale della Coppa Italia, ha registrato un nuovo record tutto rosa. Maria Sole Ferrieri Caputi, infatti, è stata la prima donna ad arbitrare una squadra di Serie A.

Un grande in bocca al lupo a 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗦𝗼𝗹𝗲 𝗙𝗲𝗿𝗿𝗶𝗲𝗿𝗶 𝗖𝗮𝗽𝘂𝘁𝗶, la prima donna a dirigere una squadra di 𝗦𝗲𝗿𝗶𝗲 𝗔 𝗺𝗮𝘀𝗰𝗵𝗶𝗹𝗲 in occasione di #CagliariCittadella, sedicesimi di Coppa Italia 💪#CoppaItaliaFrecciarossa pic.twitter.com/MSQ9rZVNAH — FIGC Calcio Femminile (@FIGCfemminile) December 15, 2021

Alla 'Unipol Domus' di Cagliari, i padroni di casa si sono imposti per 3 a 1, ma i riflettori erano tutti sull'arbitro ad un esordio storico. E senza nessuna pressione, Maria Sole Ferrieri Caputi ha condotto la gara con autorevolezza tenendo in mano sempre le redini del gioco. Sempre sorridente e pronta a dialogare con i calciatori in campo, senza commettere mai un errore.

La Ferrieri Caputi aveva già diretto la sfida di Serie B tra lo stesso Cittadella e la SPAL. Nata a Livorno nel 1990, fa parte della Can C dopo aver trascorso cinque stagioni sui campi del campionato nazionale dilettanti, ed è anche arbitro internazionale dal 2019. Sicuramente Nicola Rizzoli, dirigente arbitrale, dovrà tener conto dell'ottima prestazione del giudice di gara, che magari vedremo prima o poi arbitrare anche un match di Serie A, chissà...

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Dicembre 2021, 20:30

