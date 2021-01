Eriksen re di Coppa con il capolavoro che non ti aspetti, Lukaku cecchino infallibile dal dischetto

HANDANOVIC 6

Due brividi pronti, via con Leao e Ibra. Sullo 0-1 dello svedese non può nulla. Ripresa da minimi sindacali.

SKRINIAR 6

Duello a tutta velocità con Leao. Alla fine, fa pari e patta, stringendo i denti e le maglie di difesa.

DE VRIJ 6,5

Ogni tanto in marcatura, a distruggere. Il più delle volte con il pallone tra i piedi, a costruire.

KOLAROV 6

Un’altra chance da titolare. Ma, come nel derby di campionato, a disagio con Ibra, che lo infila tra le gambe per l’1-0. Si riscatta, costringendo lo svedese al 2° giallo e alzando il baricentro (47’ st Young ng).

DARMIAN 5,5

Con Hernandez preferisce non prenderle, limitando danni e raggio d’azione (1’ st Hakimi 7: subito 2 cross al bacio per il Niño e Lukaku, un tiro da fuori, sempre di corsa).

BARELLA 7

Raddoppi in fascia, palloni recuperati e traghettati in avanti. Il suo lo garantisce sempre, ad impreziosire il tutto il rigore guadagnato.

BROZOVIC 6,5

Sempre in movimento e in costante appoggio ai compagni. Sfiora l’1-1 con una volée dal limite (43’ st Eriksen 7: il capolavoro che non t’aspetti, rigorosamente su punizione, matchwinner).

VIDAL 5,5

Ci mette garra, ma poca tecnica e qualità. E in proiezione non punge.

PERISIC 5,5

Effervescente in avvio, sgasato nel prosieguo (22’ st Lautaro 6: un’occasione sprecata, ma anche 2 buone combinazioni con Lukaku).

SANCHEZ 6

Hernandez e Tomori gli negano un gol di testa, ma il killer instinct è un’altra cosa. Meglio da suggeritore.

LUKAKU 7

Quattro derby giocati, quattro gol, uno a partita (i 3 precedenti in campionato). Fa a sportellate con Romagnoli, litiga con Ibra e segna dagli 11 metri con brivido. Squalificato in semifinale.

CONTE 7

In rimonta e con la mossa Eriksen. Vincente.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Gennaio 2021, 23:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA