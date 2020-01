Juventus-Udinese 0-0 La diretta Le formazioni ufficiali: Cristiano Ronaldo out per la sinusite

SEGUI LA DIRETTA

Mercoledì 15 Gennaio 2020, 18:20

La Juventus campione d'Italia in carica fa il suo esordio nella Coppa Italia 2019/2020 nella partita casalinga contro l'Udinese, che vale l'accesso ai quarti di finale della competizione. I bianconeri hanno già vinto 13 volte il trofeo, quattro volte consecutivamente tra il 2015 ed il 2018; i friulani, dal canto loro, per arrivare a Torino a giocarsi la qualificazione con la Juve hanno dovuto sconfiggere il Sudtirol 3-1 nel mese di agosto ed il Bologna con un rotondo 4-0 a dicembre scorso.4-3-3) Buffon, Rugani, De Ligt, Alex Sandro, Danilo; Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Dybala, D.Costa, Higuain. All Sarri(3-5-2). Nicolas, Opoku, De Maio, Nuytinck, Ter Avest, Walace, Jajalo, Barak, Sema, Teodorczyk, Nestorovski. All. Gotti