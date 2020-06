Coppa Italia, Juve favorita: la vittoria è data a 1.70. Napoli dietro a 3.25. Inter a 7 e Milan a 9

Il calcio riparte domani con la prima semifinale di Coppa Italia Juve-Milan, sabato poi Napoli-Inter. Sarri per conquistare il primo titolo in bianconero. Cristiano Ronaldo che sogna di replicare le vittorie nelle rispettive coppe già ottenute in Inghilterra e Spagna. Il Milan senza Ibrahimovic e Theo per compiere l’impresa e strappare un pass per la finale che scriverebbe una nuova pagina al libro di questa stagione. Così riparte il calcio italiano dopo 96 giorni di stop forzato. E ricomincia ancora una volta con la Juventus squadra da battere. I bianconeri venerdì aprono le danze contro il Milan, nel primo ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Dallo Stadium (ultima gara disputata quella dell’8 marzo in Serie A tra Juve e Inter), allo Stadium, con un denominatore comune: bianconeri favoriti. Un successo nella competizione per Chiellini e compagni viene dato a 1.70. Un testa-coda stando alle quote, col Milan squadra meno accreditata tra le quattro rimaste con una posta in palio per la vittoria che arriva a 9, per Betclic. Il fattore resta sempre CR7: è il suo rigore, realizzato al minuto 91 della gara di andata a spostare gli equilibri nel testa a testa Juve-Milan. Fu la rete dell’1-1 definitivo, dopo il gol iniziale di Ante Rebic. Bianconeri favoriti anche nel confronto singolo: un successo nei 90’ di venerdì è dato a 1.57. Un ribaltone rossonero a 6. Difficile invece che si arrivi ai rigori (non ci saranno i supplementari): un passaggio della Juve dagli undici metri è dato addirittura a 27, quello dei ragazzi di Pioli a 33.50.



Napoli alla ricerca del riscatto - Alle spalle della Juventus c’è invece il Napoli, forte della magia di Fabian Ruiz nel match di andata contro l’Inter, che ha sfatato un tabù lungo quasi trent’anni: era infatti dal 1991 che gli azzurri non avevano la meglio in una semifinale di andata. Una vittoria della Coppa Italia per i ragazzi di Gattuso (ultimo trionfo nel 2014, con in panchina Rafa Benitez) è data a 3.25 secondo Betclic. Più del doppio vale invece un trionfo dell’Inter, che arriva a quota 7. Conte si deve affidare a Lukaku e Lautaro Martinez per ribaltare lo svantaggio di partenza: la quota di vittoria dell’Inter nei 90’ e conseguente passaggio del turno o rigori (lo 0-1 porterebbe alla lotteria degli undici metri, qualsiasi altra vittoria garantirebbe il passaggio nerazzurro) è però il risultato più accreditato tra i tre possibili: il 2 paga 2.58, mentre la vittoria del Napoli segue a 2.75, con il pari che arranca a 3.50. Napoli però nettamente favorito per la qualificazione (1.41 la quota, contro il 2.69 del passaggio di Handanovic e compagni). Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Giugno 2020, 15:39



