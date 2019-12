Coppa Italia, impresa del Perugia: battuto il Sassuolo, ora c'è il Napoli

Impresa Grifo: il Perugia elimina il Sassuolo e nel turno successivo affronterà il Napoli al San Paolo. La formazione emiliana che si è presentata con una formazione imbottita di riserve, regalando il primo tempo agli umbri e cercando il pari fino all'ultimo.

Decidono le reti di Mazzocchi e Nicolussi che hanno subito messo all'angolo la compagine di casa. Al 10' il colpo di testa vincente del difensore, poco dopo il sigillo su punizione di Nicolussi che sorprende il portiere Russo. De Zerbi ha preferito non schierare tra i pali Turati, protagonista domenica a Torino contro la Juve. Il Perugia potrebbe chiudere con largo anticipo la gara con la traversa al 27' di Fernandes.

Nella ripresa il Sassuolo ritrova Rogerio che rientra dopo il lungo infortunio, ma non trova la via del gol (palo di Duncan) grazie anche agli interventi del portiere ospite Fulignati. Ci prova Djuricic, trova il gol su punizione Bourabia nel finale ma non basta per strappare al Perugia la qualificazione. Il gruppo di Oddo passa al Mapei, con merito, dopo aver eliminato nel turno precedente un'altra di serie A come il Brescia. Mercoledì 4 Dicembre 2019, 18:45







