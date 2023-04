Coppa Italia, Fiorentina-Cremonese 0-0: viola in finale contro l'Inter

di Massimo Sarti

È la Fiorentina la seconda finalista di Coppa Italia. I viola mantengono il pronostico e, dopo il successo 0-2 nell'andata allo Zini, nel ritorno del Franchi (ricolmo di entusiasmo) a Biraghi e compagni basta lo 0-0 contro la Cremonese per festeggiare con i propri tifosie con patron Rocco Commisso. Alla Cremonese resta la soddisfazione di un gran percorso in Coppa Italia, giunto sino alla semifinale dopo aver eliminato il Napoli negli ottavi ai rigori e la Roma all'Olimpico nei quarti. Ora i grigiorossi di Davide Ballardini si rituffano in campionato dove sono penultimi, a otto lunghezze da una salvezza difficilissima.

La squadra di Vincenzo Italiano se la vedrà così con l'Inter per la conquista del trofeo nazionale, nella finale del 24 maggio a Roma. Ma, mentre per i nerazzurri sarà la seconda finale consecutiva (la quindicesima in totale), la Fiorentina riassaporerà il gusto dell'ultimo atto di Coppa Italia (per l'undicesima volta nella sua storia) dopo il 2014, quando fu sconfitta dal Napoli. L'Inter detiene il titolo dopo la finale del 2021 vinta sulla Juventus, eliminata mercoledì in semifinale. I viola, invece, non alzano al cielo la coppa dal 2001, superato il Parma nella doppia finale Per i nerazzurri sarebbe il nono trionfo in Coppa Italia, per i toscani il settimo. Tra l'altro Inter-Fiorentina è una finale inedita: si contano 13 scontri in Coppa Italia tra le due squadre, con un bilancio in perfetto equilibrio: tre pareggi e cinque affermazioni per parte. I nerazzurri si sono però imposti nei quattro incroci più recenti, l'ultimo il 13 gennaio 2021, ottavo di finale secco al Franchi deciso (1-2) da un gol di Lukaku in extremis nel secondo supplementare. Inter e Fiorentina sono anche qualificate (insieme alle prime due del campionato) per la prima Supercoppa Italiana a quattro che si svolgerà in Arabia Saudita nel gennaio 2024.

Al Franchi Italiano sceglie Barak a centrocampo insieme a Mandragora e Castrovilli. In avanti Nico Gonzalez, Cabral ed Ikoné. Ballardini dall'altra parte si affida in attacco ad Okereke ed Afena-Gyan. Sarr è confermato portiere di coppa con Carnesecchi in panchina. Si gioca a ritmi controllati, con la Fiorentina che attacca controllando la situazione (forte del doppio vantaggio dell'andata), mentre la Cremonese non riesce a pungere. In apertura il colpo di testa di Ferrari fa solo il solletico ai guantoni di Terracciano. I padroni di casa rispondono al 16' con un'incornata a lato di Milenkovic, e soprattutto al 28' con l'azione più pericolosa del primo tempo: su un cross da sinistra di Nico Gonzalez, Cabral si avventa con il tacco sulla palla, deviata in angolo dal corpo e dal braccio (non punibile) di Lochoshvili. Fiorentina ancora in avanti col gioco aereo, ma al 29' Igor non impensierisce Sarr e al 46' Castrovilli inzucca alto.

Dopo il riposo Ballardini sostituisce Ghiglione con Valeri, che su piazza a sinistra. Al 56' cambio anche in attacco: fuori Okereke, dentro Dessers per provare a mettere in difficoltà la Fiorentina. Ed effettivamente è una Cremonese più aggressiva, ma Terracciano non deve preoccuparsi. Due avvicendamenti anche per Italiano, che inserisce Sottil e Ranieri per Ikoné e Igor. Ballardini si gioca forzatamente il tutto per tutto, con il fantasista Buonaiuto al posto di Quagliata (68'). Afena-Gyan ha i crampi: dentro Castagnetti il luogo dell'ex romanista. Al 73' Dessers attacca la profondità, ma guadagna solo un angolo per la scivolata di Ranieri. Al 75' ripartenza viola con Cabral che serve Nico Gonzalez, il cui sinistro a giro termina però largo. La Curva Fiesole spinge, “arringata” da Dodo, forse il migliore in campo. Forze fresche per Italiano nel finale, con Amrabat e Kouame al posto di Castrovilli e Nico Gonzalez. All'84' colpo di testa a lato di Cabral su azione d'angolo. Anche così la Fiorentina tiene lontana la Cremonese dalla propria area.

