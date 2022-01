Coppa Italia, l'Atalanta batte il Venezia (2-0) e va ai quarti di finale

L'Atalanta accede ai quarti di finale di Coppa Italia, la squadra bergamasca ha superato per 2-0 al Gewiss Stadium il Venezia grazie a un gol realizzato al 12' da Muriel. Nella ripresa i nerazzurri hanno l'occasione per raddoppiare con un destro di Pezzella che si stampa sul palo e all'87' in contropiede chiudono la partita grazie a una rete di Mehle. Nel prossimo turno la 'Deà affronterà la vincente di Napoli e Fiorentina in programma domani alle ore 18.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Gennaio 2022, 20:09

