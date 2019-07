Coppa d'Africa, Mahrez porta in finale l'Algeria: venerdì l'ultimo atto contro il Senegal

Il Senegal èin finale nella Coppa d' Africa 2019. La squadra di Aliou Cisse ha battuto la Tunisia del francese Alain Giresse per 1-0, dopo i tempi supplementari. Ha deciso un autogol di Bronn al 10' del primo prolungamento: il difensore si è visto rimbalzare il pallone in testa, dopo respinta sbilenca del portiere Hassen e non ha potuto far nulla per evitare il gol. La sfida, disputata al Cairo, è stata caratterizzata dagli errori dal dischetto: al 30' del secondo tempo il tunisino Sassi si è fatto ipnotizzare dal portiere avversario Alfred Gomis, n.1 anche della Spal, mentre al 36' - sempre della ripresa - il senegalese Saivet si è fatto deviare la conclusione dal portiere Hassen.





Dopo 16 anni il Senegal torna in finale del torneo del Continente nero dove, mercoledì 17 luglio (alle 21), affronterà l'Algeria, che nell'altra semifinale ha sconfitto la Nigeria nei minuti finali grazie an gol splendido di Mahrez su calcio di punizione. Le Super Aquile avevano trovato meritatamente il pareggio su rigore con Ighalo dopo il vantaggio algerino con l’autogol di William Ekong. Le Volpi, tornano in finale dopo 29 anni quando vinsero l’unica Coppa d’Africa: venerdì alle 21, la finale contro il Senegal di Mané.

Domenica 14 Luglio 2019, 23:11

