L'Inter torna a sorridere, Lukaku & Lautaro: scusate il ritardo

Sei mesi dopo è Lu-La piena. Magari non sfavillante, come nella notte dell’Epifania al San Paolo, l’ultima decisa da Lukaku e Lautaro in tandem, con 3 reti (2 il belga, 1 l’argentino) di pregevole fattura e determinanti nell’1-3 di campionato contro il Napoli di Gattuso. Ma, nel recupero di campionato di domenica con la Samp, El Toro e Big Rom sono tornati e brillare di luce propria e in coppia, come non gli accadeva dal 6 gennaio (e da 13 partite: 7 di A, 4 di Tim Cup, 2 di Europa League) e come Conte sperava di ritrovarli per il rush finale.

Contro i blucerchiati altri due gol, per un totale di 30 complessivi (18 Lukaku, 12 Lautaro; l’ultima coppia nerazzurra a riuscirci Milito e Eto’o, nell’anno del Triplete) in serie A e 41 (24 il belga, 17 l’argentino) in stagione. Meglio delle coppie gol di Juve e Lazio ( tra campionato e coppe, 38 reti per Cristiano Ronaldo-Dybala ed Immobile-Caiçedo), con cui l’Inter dovrà vedersela nella corsa al titolo. E una doppia garanzia per Conte in vista delle prossime 5 settimane di impegni. Per domani, invece, dubbi a centrocampo contro il Sassuolo: sempre out Sensi e Vecino, quasi fuori (ma in ripresa) Brozovic. Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Giugno 2020, 07:00



