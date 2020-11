Inter, Lukaku corsa contro il tempo per il rientro contro l'Atalanta

Lukaku ci prova: Conte valuta pro e contro. L’obiettivo di Big Rom è l’Atalanta, nel big match di domenica al Gewiss Stadium, fondamentale per ripartire dopo Parma e Real. E, tra oggi e domani, il gigante belga ce la metterà tutta per convincere Antonio Conte, ancora amletico al riguardo e in attesa della prova del campo per dirimere la questione.

Di mezzo c’è anche la convocazione del gigante di Anversa per il triplice impegno (l’11 novembre contro la Svizzera in amichevole, il 15 e il 18 contro Inghilterra e Danimarca in Nations League) del Belgio durante la sosta per le nazionali. Utilizzarlo a Bergamo significherebbe, infatti, consegnarlo al ct Martinez abile e arruolabile anche con i Diavoli Rossi.

Tra i pro, invece, l’innegabile valore aggiunto di Big Rom per reti alla causa (già 7 in 7 gare disputate tra campionato e Champions), contributo alla manovra e indiscusso carisma. Dopo la seduta di ieri (un differenziato, come gli altri infortunati Sensi e Vecino) nel giorno di riposo concesso alla squadra, Lukaku tornerà in gruppo da oggi, provando a forzare e a far ricredere tecnico e staff sanitario. A disposizione del belga anche la rifinitura di domani, quando Conte scioglierà l’arcano. In caso di forfait, più Perisic che Sanchez in coppia con Lautaro. Contro la Dea, chance pure per Gagliardini, ex di turno, con Hakimi, Vidal, Barella (sulla trequarti) e Young, a completare il centrocampo. Dietro ballottaggio D’Ambrosio-Skriniar, con conferme per De Vrij e Bastoni.

