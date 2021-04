Pagelle Inter: la solita LuLa splendente lancia Conte verso il titolo

Inter-Sassuolo 2-1: pagelle nerazzurre

HANDANOVIC 6

Un brivido pronti, via con Obiang, a fil di palo. Poi una telefonata di Traoré e un secondo tentativo di Obiang, neutralizzati. Senza colpe il 2-1 di Traoré, all’incrocio.

SKRINIAR 6,5

Il miss match con Boga è di quelli rischiosi. In velocità regge l’urto, in marcatura è dominante e sempre sul pezzo.

DE VRIJ 6

Gli tocca Raspadori, compitino facile facile al rientro dal Covid. Rischia solo una trattenuta in fase di costruzione utile, anche se da minimi sindacali.

DARMIAN 6,5

Dove lo metti sta. Questa volta nei 3 dietro, per lo squalificato Bastoni e sulle tracce di Traoré, limitato di fisico e anticipo. Tuttofare.

HAKIMI 5,5

Dietro non soffre, dividendosi tra Rogerio e Boga. Davanti non punge, facendosi murare quasi sempre o sbagliando arrivato al dunque. Sottotono.

BARELLA 6,5

Ha il compito di recuperare palloni e di traghettarli in avanti. Ammonito, salterà il Cagliari per squalifica.

ERIKSEN 6,5

Un paio di lanci strappa applausi, una regia ordinata e sempre all’insegna della velocità di tocco. Bene anche da vice-Brozovic (14’ st Sensi 6: amministra).

GAGLIARDINI 5,5

In chiaroscuro. Quando c’è da far legna non si tira indietro, colpevolmente latitante in inserimento (25’ st Vecino 6: diligente).

YOUNG 6,5

Propositivo in fascia e molto ispirato al cross. Dopo Hakimi, pesca Lukaku di testa per l’immediato vantaggio.

LAUTARO 7

Sempre a passo di carica, da buon Toro. Corre e lotta su ogni pallone, confezionando un altro gol (il 15° in serie A) in tandem con Big Rom (32’ st Sanchez 5,5: manca il colpo del ko).

LUKAKU 7,5

Come a Bologna, on fire e a segno anche contro il Sassuolo, per il 21° centro in campionato (27° in stagione), il primo di testa. Impreziosisce il tutto con l’assist del raddoppio per Lautaro.

CONTE 7

Benedetta Lu-La. Decima vittoria di fila nel girone di ritorno, 11 punti di vantaggio sul Milan secondo in classifica a 9 giornate dal termine e scudetto quasi in tasca.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Aprile 2021, 21:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA