La Juventus vuole blindare anche Bonucci

Dopo Gigi Buffon e Giorgio Chiellini, è il turno di Leonardo Bonucci. La Juventus intende blindare il capitano di stagione (sette mesi fa ha rinnovato fino al 2024 per 7 milioni e mezzo all'anno), che piace sempre tanto a Pep Guardiola, che vorrebbe portarlo al Manchester City. Ma pure a Leonardo (il diesse dei parigini, ex Milan) per rinforzare la retroguardia del Psg. Tuttavia la Signora non ha nessuna intenzione di privarsi del leader difensivo di questo campionato.

Raadiomercato informa anche di un lungo corteggiamento del Barcellona per De Ligt. Anche in questo caso la Juve non pensa a cedere l'ex capitano dell'Ajax: ovvero l'uomo da un milione di ingaggio al mese. Lo steso discorso vale per Demiral, già inseguito dal MIlan nell'ultimo mercato di gennaio. Pure per il giovane difensore turco (22 anni appena compiuti) vale lo stesso discorso fatto per Bonucci e De Ligt: resterà quasi certamente alla corte di Maurizio Sarri anche nella prossima stagione.

L'unico cedibile del pacchetto arretrato resta Rugani (il primo giocatore in Italia contrarre il coronavirus). Per l'ex centrale dell'Empoli resta forte l'interesse dei rossoneri.

In attesa dell'ultimo tampone per Dybala (il suo ritorno in campo ad allenarsi potrebbe slittare di un'altra settimana dopo i primi di maggio), resta il mistero Higuain. Il Pipita non ha nessuna intenzione di rientrare in Italia, almeno fino a questo momento. Si sente scaricato dallaa Juve ed è pronto a dare battagliaa, come avvenne poco più di un anno e mezzo fa quando passò al Milan. Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Aprile 2020, 18:07



