Conference League, la Roma scopre la sua avversaria per i playoff. Ecco chi affronterà Mourinho

Mourinho e la sua Roma si preparano al primo appuntamento ufficiale della stagione. Il 19 e 26 agosto si giocheranno il passaggio dei playoff della nuova Europa Conference League. La prima avversaria della Roma, in questa nuova competizione europea, è stata sorteggiata.

Sarà una squadra tra i turchi del Trabzonspor (la squadra di Hamsik e degli ex Bruno Peres e Gervinho) e i norvegesi del Molde.

Si sono da poco conclusi i sorteggi dei playoff della Conference League, che esordirà nella prossima stagione. C'è, dunque, il nome della prossima avversaria della Roma, o meglio, sono due i nomi. Nell'ultimo atto, prima dell'inizio della fase a gironi, la Roma si troverà ad affrontare o i turchi del Trabzonspor o i norvegesi del Molde. E per la squadra di Mourinho il verdetto della sfidante arriverà il 12 agosto quando, nella gara di ritorno, si saprà chi avrà vinto la sfida. L'appuntamento per i giallorossi, invece, è fissato per il 19 e il 26 agosto, quando la Roma si giocherà l'accesso ai gironi con la novità dell'abolizione della regola del gol in trasferta sulla doppia sfida.

La Roma ritroverà delle vecchie conoscenze in caso di passaggio del terzo turno preliminare da parte del Trabzonspor. Nel club turco, in estate, sono arrivati Hamsik oltre agli ex giallorossi Bruno Peres e Gervinho. I turchi hanno chiuso al quarto posto l'ultima Süper Lig turca dopo il secondo posto (con vittoria della Coppa di Turchia) dell'anno precedente. L'alternativa è il Molde, che ha già superato un turno di qualificazione (il secondo) battendo gli svizzeri del Servette. Il campionato norvegese, l'Eliteserien che si svolge tra maggio e novembre, è abbondantemente iniziato (sono alla 14esima giornata), col club attualmente primo in classifica.

