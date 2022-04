Inter, con Lautaro l'attacco nerazzurro è tornato il migliore della serie A

Lautaro, niente patti col Diavolo. Nei derby di Milano, (quasi) sempre on fire e a bersaglio, come nella volata scudetto con il Milan di Pioli, ancora a più 2 in classifica, ma a portata di sorpasso già nei prossimi 6 giorni di campionato, tra Roma (sabato al Meazza, con i rossoneri di scena domenica all'Olimpico contro la Lazio) e recupero col Bologna (mercoledì prossimo, al Dall'Ara).



Lautaro Martinez è stato l'hombre del partido del derbissimo di martedì. Decisivo con un'altra doppietta, la seconda in 4 anni di Inter (dopo quella dell'anno scorso nello 0-3 di serie A del 21 febbraio) ai rossoneri, come non accadeva dalle parti di Appiano da 72 anni (l'ultimo a riuscirci Nyers nel 48/49 e 49/50; prima dell'apolide, Meazza, 31/32, 33/34, e Serantoni, 29/30,30/31). E ammazza Milan per la quarta e quinta volta in carriera (su 9 derby disputati tra campionato e Coppa Italia), come solo Romelu Lukaku (5 reti, 4 in A, 1 in Coppa Italia) è riuscito a fare da quando El Toro è a Milano.

Per Inzaghi, insomma, una garanzia di reti e grandi numeri anche nella sfida a distanza con il Milan del prossimo mese e spicci, a giudicare dal feeling ritrovato con il gol (3 nelle ultime 2 partite, tra Spezia e Milan). In stagione già battezzate Juventus (in finale di Supercoppa), Liverpool (ad Anfield, per la prima vittoria dell'Inter in casa reds) e Milan, per l'approdo alla finale di Coppa Italia dell'11 maggio.

