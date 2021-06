Con Allegri torna l'ItalJuve: pressing su Donnarumma e Locatelli

Alla Juventus tira forte aria di restaurazione. La rivoluzione dei quarantenni non è andata come sperava Agnelli, che ha dato il benservito a Paratici e Pirlo per richiamare alla base il tecnico Allegri e a breve anche l'ad Arrivabene. In campo si prosegue invece sulla linea verde tracciata l'anno scorso, dando la caccia alla meglio gioventù italiana. I primi due obiettivi sono Donnarumma e Locatelli, ma torna di moda anche il nome di Kean.

I bianconeri hanno in pugno il portiere ex Milan, che aveva messo un like alla notizia del ritorno alla Juve di Allegri, atteso alla Continassa per una riunione di mercato. La trattativa per Gigio è entrata nel vivo con il blitz di Nedved a Montecarlo dall'agente Raiola, che ha sondato anche il Barcellona. Parti sempre più vicine, si prova a chiudere prima dell'Europeo. Donnarumma si accontenterebbe dell'ingaggio da 8 milioni annui che gli aveva (inutilmente) proposto il Milan. Colpo a parametro zero ma con maxi commissione da 15-20 milioni per Raiola. Il nodo da sciogliere è legato a Szczesny.

Proseguono i sondaggi con i club inglesi interessati al portiere polacco che, ecco la novità, può partire anche in prestito.

L'altro ex rossonero nei radar juventini è dunque Locatelli, un rinforzo che Pirlo aveva chiesto l'estate scorsa. Si può fare, a patto che la Juve versi al Sassuolo una cifra intorno ai 40 milioni che possono scendere inserendo nella trattativa una contropartita tecnica. Attenzione anche un altro rossonero in scadenza, Calhanoglu, ma la prima scelta in mediana dell'ItalJuve è Locatelli.

Intanto prosegue lo scontro tra il fronte della Superlega e la Uefa. Juve, Barcellona e Real Madrid si sono rivolte alla Corte di Giustizia Europea per contestare la presunta violazione di Uefa e Fifa alle regole sulla concorrenza stabilite dalla UE. La replica della Uefa: «Difenderemo con forza la nostra posizione».

Si rischia una disputa legale con possibili conseguenze molto pesanti. Tra gli spettatori più interessati alla vicenda c'è Cristiano Ronaldo, che ha dato l'addio a mezzo social a Pirlo ma non ancora il bentornato ad Allegri. Il futuro di CR7 è molto incerto. La partecipazione della Juve alla prossima Champions è dirimente. In caso di esclusione, sarà quasi sicuramente addio.

