Colpaccio Inter, è fatta per Mkhitaryan: cifre e dettagli. Lascia la Roma a parametro zero

Hernikh Mkhitaryan è un nuovo giocatore dell'Inter. Raggiunto l'accordo tra le parti, con il trequartista armeno che il prossimo anno indosserà la maglia neroazzurra. Il giocatore in scadenza con la Roma, dopo la vittoria della Conference League a Tirana, è pronto per una nuova avventura a Milano.

Mkhitaryan non ha rinnovato il contratto con i giallorossi e ha trovato un accordo con l'Inter, pronta ad accoglierlo a parametro zero. Il primo colpo di calciomercato in Italia è a tinte nerazzurre, che dopo aver perso di un soffio lo scudetto lancia un segnale chiaro alle dirette rivali per il titolo della prossima stagione.

In queste ore, mentre il giocatore armeno era impegnato a Tirana per la finale di Conference, l'Inter e l'entourage del trequartista hanno trovato l'accordo per l'arrivo di Mkhitaryan a Milano a parametro zero. A breve verranno effettuate le visite mediche di rito e ufficializzate le cifre dell'operazione che dovrebbero prevedere un contratto a 3,5 milioni di euro netti a stagione per i prossimi due anni.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Maggio 2022, 14:35

