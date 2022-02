Collovati sul mercato di gennaio: «Juve finalmente regina, il club è ripartito»

Così parlò Fulvio Collovati al termine di un mercato che ha visto la Juventus padrona incontrastata in questo gennaio caldo per gli acquisti portati a termine dai bianconeri. L’ex difensore Mundial, ora apprezzato opinionista Rai non risparmia però nemmeno critiche alla Signora.

Collovati, Juve regina del mercato, dunque?

«Beh, direi proprio di sì. Praticamente obbligati a correre ai ripari, dopo aver buttato via un sacco di soldi nelle ultime due stagioni. Diciamo che Paratici, prima dell’addio, non ha indovinato quasi nulla».

Vlahovic è il grande colpo in assoluto: uno che può spaccare le partite?

«L’unico che ho conosciuto che poteva vincere da solo è stato un certo Diego Armando Maradona... Ora Allegri ha un attaccante che può garantigli un posto in Champions. E poi c’è anche Zakaria: ottimo centrocampista. Insomma, sono corsi ai ripari come Cristo comanda».

Con la capolista Inter come la mettiamo?

«Mah, al di là degli arrivi di Gosens e Caicedo, credo che Inzaghi avrebbe vinto lo scudetto ugualmente. Sono altre due ciliegine in una rosa che ritengo sia la più forte in serie A e che vola verso la seconda stella».

E il Milan?

«Lazetic è un arrivo di prospettiva. Credo che Pioli avrebbe avuto più bisogno di un difensore. Se partirà Kessie a fine stagione? Verrà sostituito degnamente, come hanno fatto con Donnarumma la scorsa estate. Quella di Pioli è una squadra giovane, destinata a fare bene».

Centrerà la Champions?

«Penso proprio di sì. Con il Napoli si giocherà il secondo posto. I partenopei possono contare sulla carta Spalletti, un tecnico che è garanzia ovunque vada».

Quindi resterà solo una poltrona per l’Europa che conta?

«Se la giocheranno Atalanta e Juventus. Credo che Allegri deve accontentarsi di un posto nell’Europa dei grandi, anche perché è chiamato a ricostruire un gruppo che andava rigenerato prima di adesso. Ora non deve più sbagliare. E vedremo se Gasperini riuscirà nella terza qualificazione in Champions. Stavolta mi sembra un tantino più complicata delle altre».

Delle cosiddette sette sorelle, le romane sono attardate, giusto?

«La Lazio con Sarri mi sembra ancora in balia delle onde in alto mare. Non ha una identità precisa. E il mercato al risparmio sta a dimostrare che la strada è ancora lunga. Meglio sicuramente la Roma con Mourinho: ha portato a casa giocatori interessanti, ma per quest’anno dovrà accontentarsi dell’Europa League. Non vedo alternative per i giallorossi».

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Febbraio 2022, 07:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA