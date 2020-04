Lazio, obiettivo Coates. E' il centrale che piace a Inzaghi

Completare e rinforzare la difesa in vista del ritorno dopo 10 anni in Champions. La lazio prepara le grandi manovre di mercato ed il reparto arretrato è il più attenzionato dal diesse Tare a caccia di elementi validi da consegnare ad Inzaghi. Il tecnico dal canto suo, in queste settimane di stop forzato sta visionando filmati d'archivio di diversi calciatori e le sue attenzioni si sono rivolte su due elementi: Kumbulla e Coates. Quest'ultimo, possente centrale dello Sporting Lisbona (è alto 196 cm) e della nazionale uruguaiana è un classe 1990, e potrebbe per questo garantire la giusta esperienza considerato che prima di diventare capitano del club portoghese ha giocato in squadre del calibro di Liverpool e Sunderland. Contratto fino al 2023, è valutato 15 milioni di euro e può giocare sia da centro destra che da centro sinistra, l'ideale per Simone Inzaghi.

Ben diverso il profilo di Kumbulla, uno dei prospetti più interessanti del Verona, sul quale hanno già messo gli occhi altri club di Serie A tra cui Juventus e Napoli. Si profila dunque una possibile asta, un'eventualità che non piace molto alla Lazio, il diesse albanese spera di convincere il 20enne, che è un suo connazionale, a sposare il progetto biancoceleste garantendogli un posto da titolare al fianco di Acerbi. Il prezzo del cartellino oscilla tra i 20 ed i 25 milioni di euro e comunque l'Inter al momento resta in pole. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Aprile 2020, 18:44



