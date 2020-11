Live Cluj-Roma diretta 0-0: primi dieci minuti senza tiri in porta

di Alessandro Cristofori

19' - Ottima iniziativa di Calafiori sulla sinistra che guadagna un calcio di punizione dal limite

17' - Si affaccia il Cluj nell'area di rigore romanista ma Spinazzola è bravo ad anticipare Rondon

14' - Cristante prova a verticalizzare per Carles Perez ma il suo lancio è troppo impreciso

10' - Calafiori prova a crossare in mezzo da sinistra, il pallone taglia tutto l'area ma nessun compagno si fa trovare pronto

9' - La Roma prova a distendersi con Bruno Peres sulla destra, il brasiliano mette in mezzo dove Pellegrini prova a servire con il tacco un compagno ma la palla viene riconquistata dalla difesa del Cluj.

6' - Diawara prova con un lancio a pescare Borja Mayoral in area ma Burca è bravo a scegliere il tempo per l'anticipo

4' - Carles Perez in ritardo, concede un calcio di punizione al Cluj. Sugli sviluppi, prova Pereira. Palla fuori

1' - Inizia il match e il primo pallone toccato è della Roma

Anche se in piena emergenza, la Roma di Fonseca cerca contro il Cluj i tre punti che le consentirebbero di ottenere in anticipo il pass per i sedicesimi di finale di Europa League. L'unico centrale difensivo disponibile, Juan Jesus, è affiancato da Cristante e Spinazzola. Sulla sinistra chance dal primo minuto per Calafiori. Si rivedono anche Pellegrini e Diawara.

FORMAZIONI UFFICIALI

CLUJ: Balgradean; Susic, Manea, Burca, Camora; Itu, Djokovic, Paun; Rondon, Debeljuh, Pereira.

All.: Petrescu.

ROMA: Pau Lopez; Spinazzola, Cristante, Juan Jesus; Bruno Peres, Diawara, Villar, Calafiori; Carles Perez, Pellegrini; Borja Mayoral.

All.: Fonseca.

