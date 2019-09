Cluj-Lazio dalle 18.55 La Diretta In avanti confermati Caicedo-Correa

Giovedì 19 Settembre 2019, 16:15

La Lazio comincia questa sera la sua avventura in Europa League con la trasferta sul campo del Cluj. Oltre ai romani, nel Gruppo E sono inseriti anche Rennes e Celtic: sulla carta, la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta non dovrebbe costituire un'impresa impossibile per Ciro Immobile e compagni. Da notare che gli avversari di questa sera hanno vanamente provato l'ingresso in Champions League perdendo nel turno decisivo dei preliminari con lo Slavia Praga.Arlauskis; Petelu, Burca, Boli, Mike, Camora; Djokovic, Bordeianu, Paun; Deac, Traorè. ALL.: Petrescu.Strakosha; Vavro, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Berisha, Jony; Correa, Caicedo. ALL.: Inzaghi.Stefanski (Polonia).