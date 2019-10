Claudio Ranieri è il nuovo allenatore della Sampdoria: la firma sul contratto con la “benedizione” di Totti e Cassano

Sabato 12 Ottobre 2019, 19:00

è il nuovo allenatore della. L'ufficialità è arrivata nel pomeriggio, direttamente dai canali social della società blucerchiata. Il tecnico romano ha firmato une percepirà un ingaggio complessivo di circa 2 milioni di euro. Sulla scelta del presidente Massimo Ferrero avrebbe pesato, e non poco, la “data daSecondo alcune indiscrezioni riportate dal quotidiano Il secolo XIX, sull'approdo alla Samp di Ranieri ci sarebbe anche lo zampino di. I due giocatori, che conoscono bene il mister, avrebbero ricevuto la chiamata del patron doriano, indeciso se affidargli o meno la squadra in una situazione così delicata.Per Totti e Cassano nessun dubbio: il tecnico artefice del miracolo sportivo che ha portato le foxes del Leicester allo storico trionfo in Premier League è l'uomo giusto per risollevare la stagione - nera fino a questo momento - del club genovese.Claudio Ranierial Luigi Ferraris il prossimo 20 ottobre, giorno tra l'altro del suo sessantottesimo compleanno. Dopo Mihajlovic, Zenga, Montella, Giampaolo e Di Francesco, è il sesto allenatore della gestione Ferrero.