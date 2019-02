Claudio Ranieri esonerato dal Fulham dopo 10 sconfitte in 16 gare

Emiliano Sala, interrotte le ricerche del pilota. Ecco perché è caduto l'aereo​

Ultimo aggiornamento: 18:22

L'annuncio ufficiale è arrivato nel tardo pomeriggio: l'avventura disulla panchina delè giunta al capolinea. Il tecnico romano era da tempo nell'occhio del ciclone dopo le ultime prestazioni, decisamente deludenti, del club londinese che gli aveva affidato la guida nel novembre scorso.Come riporta l'Independent, non ci sono solo i risultati sportivi a pesare sull'esonero di, anche se il penultimo posto in Premier League, a dieci punti di distanza dalla quota-salvezza, ha pesato come un macigno. Il tecnico di San Saba, oltre a non godere della fiducia della squadra, ha perso anche la stima dei tifosi, che nelle ultime uscite (una sola vittoria nelle ultime otto gare, con 10 sconfitte in 16 partite totali) lo hanno contestato. I dirigenti delsperavano nella ripetizione di un miracolo come quello avvenuto col Leicester nel 2016, ma ora che la retrocessione si sta concretizzando è tempo di bilanci.Il, infatti, dopo una riunione del direttivo tecnico, a cui avrebbe partecipato lo stesso, ha annunciato l'esonero. Il tecnico era finito nel mirino anche per la gestione della squadra, in particolare per lo scarso utilizzo di due giovani promesse del club, i gemelli 18enni Ryan e Steven Sessegnon, cugini del più noto Stéphane (ex PSG e Sunderland).L'esonero diappariva così scontato che negli ultimi giorni i giornali sportivi di tutta la Gran Bretagna avevano iniziato a diffondere indiscrezioni sul possibile sostituto del tecnico romano. In pole, al momento, ci sarebbe l'ex centrocampista: il 38enne dovrebbe assumere la guida delin qualità di traghettatore, fino a fine stagione, in modo da poter pianificare il futuro a cominciare dal prossimo anno che, a meno di clamorosi miracoli, vedrà i londinesi competere nella Championship, la divisione cadetta del calcio inglese.