Ciro Immobile giura fedeltà eterna alla Lazio: rinnovo fino al 2025

Ciro Immobile giura fedeltà eterna alla Lazio: è ufficiale il rinnovo fino al 2025. L'indiscrezione dei giorni scorsi è stata ufficializzata stamani da Stefano De Martino il responsabile della comunicazione biancoceleste: «Devo dare un aggiornamento importante in ottica di calciomercato – ha detto a Lazio Style Radio - non c'è solo quello inerente ai nuovi acquisti, attività che la società sta seguendo, ma riguarda anche trattative interne. La notizia di questa mattina è che Ciro Immobile si è legato alla Lazio a vita per altri cinque anni, fino al 2025: è una scelta professionale, di cuore e familiare».



Capocannoniere dell'ultima stagione di Serie A e vincitore della Scarpa d'Oro davanti ad un certo Lewandowski l'attaccante diventa il calciatore più pagato della rosa con 4 milioni netti a stagione bonus esclusi, cifra record per l'era Lotito che non si era mai spinto oltre i 3,5 milioni netti a stagione, lo stipendio che attualmente guadagna Milinkovic.



Il prossimo della lista sarà Francesco Acerbi che, diventato un punto fermo anche della Nazionale di Roberto Mancini, nei giorni scorsi tramite il suo agente ha chiesto un appuntamento con il patron Lotito proprio per discutere dell'adeguamento contrattuale: attualmente infatti il difensore percepisce 1,8 milioni netti a stagione e vorrebbe essere adeguato ai top player biancocelesti. Nella lista dei rinnovi c'è anche il nome di Simone Inzaghi anche se al momento non ci sono appuntamenti in agenda. Il contratto del tecnico scade a giugno del prossimo anno e la Lazio vorrebbe provare a blindare l'allenatore che però, per continuare la sua avventura in biancoceleste, attende le mosse di mercato in entrata. Inzaghi a Roma sta bene e considera la Lazio come una famiglia ma prima di apporre la sua firma attende un segnale positivo da parte del club. Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Agosto 2020, 15:04



