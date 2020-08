Ciro Immobile sogna una Champions da protagonista: «Non saremo delle comparse»

di Enrico Sarzanini

Capocannoniere della Serie A e vincitore della Scarpa d'Oro è stata un'annata da incorniciare per l'attaccante della Lazio Ciro Immobile che con i suoi gol ha trascinato la Lazio in Champions League. “Ma non vogliamo fare solo una comparsa” precisa l'attaccante dal ritiro di Auronzo di Cadore: “Mi affaccio alla Champions con molto entusiasmo- spiega a Lazio Style Channel - così come i miei compagni. Un po’ conosco la competizione e so la difficoltà, per noi sarà un anno molto impegnativo ma la Champions ce la siamo guadagnata con le unghie e con i denti e vogliamo essere protagonisti”. Annata da incorniciare per i biancocelesti che hanno inaspettatamente cullato il sogno scudetto: “Squadra e società hanno avuto una crescita esponenziale ma adesso dobbiamo continuare a crescere e confermarci sia in campionato e aprire un nuovo ciclo in Champions. Siamo molto motivati e non vediamo l'ora di tornare a giocare”. Per l'attaccante è stato un anno davvero ricco di soddisfazioni sia sportive che personali: “Una stagione piena di emozioni tra record e premi. Con la squadra abbiamo fatto un campionato incredibile anche se poi il Coronavirus ci ha destabilizzati, ma alla fine siamo riusciti a raggiungere la Champions. Poi la nascita di mio figlio Mattia mi ha dato tante soddisfazioni. Ora dobbiamo rimanere compatti verso l’obiettivo di quest’anno”. Tanti i gol segnati, ce n'è stato uno in particolare che Immobile ricorda con piacere: “Quello del sorpasso a Lewandowski contro il Brescia, ma anche il 100esimo contro il Milan. In realtà sono affezionato a tutti i gol”. Reti che gli hanno permesso di vincere la Scarpa d’Oro: “Non era facile lottare con campioni del calibro di Lewandowski, Messi e Ronaldo ma i miei compagni mi hanno messo nelle condizioni di far gol in ogni modo, la passavano solo a me. Lottare con grandi campioni per certi traguardi non era semplice, però ho avuto modo di farcela anche grazie alla mia famiglia”. Chiusura sugli obiettivi futuri: “Noi siamo quelli delle 11 vittorie di fila, non della sconfitta a Lecce. Quando non ci siamo mentalmente andiamo in difficoltà e non ci divertiamo. Credo che tutti noi abbiamo capito qual è la strada da percorrere. Anche quest’anno sarà dura, ma dovremo essere più compatti che mai”. Chiusura dedicata al neo acquisto Reina: “Pepe ti dà l’impressione di un professionista a tutto tondo, ha esperienza e vittorie alle spalle, ci darà quello che ci manca nelle gare internazionali perché solo lui in questa squadra può farlo”. Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Agosto 2020, 12:47



© RIPRODUZIONE RISERVATA