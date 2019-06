«Ciro Ferrara è morto», la fake news sul web. E lui risponde così su Instagram

Domenica 16 Giugno 2019, 10:08

. Unacircolata sul web, in particolare sui social network, annunciava la morte dell'ex difensore e allenatore della Juventus. E lui, vivo e in gran forma, ha risposto suai responsabili e ai suoi fan rassicurandoli.«Qualche folle su Facebook ha scritto che Ciro Ferrara è morto. Ciro Ferrara non è ancora morto. Quindi volevo rassicurare amici e parenti e tutti coloro che mi seguono, sono ancora qua,. Un videomessaggio pubblicato sulle stories di Instagram che lo mostrano in vacanza in barca a Procida.Tanto cibo, sole e un mare bellissimo per Ciro Ferrara che ha anche incontrato Giulio Golia e lo ha preso in giro perché per la «prima volta ha pagato un caffé, lasciando al bar un caffé sospeso», tipica tradizione napoletana.