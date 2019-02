Ciofani rapinato del Rolex a Roma: il capitano del Frosinone 'fregato' col trucco dello specchietto

Brutta disavventura per, capitano delche sta lottando per non retrocedere in Serie B. Ieri mattina Ciofani è stato infatti rapinato del suo Rolex mentre si trovava a Roma, in via Federico Cesi, nel centralissimo quartiere Prati, non lontano da San Pietro. Sono in corso indagini per rintracciare i responsabili.Ciofani, che ha presentato denuncia ai carabinieri della stazione Prati, ha raccontato di essere stato rapinato con il: uno scooter lo ha infatti sorpassato a tutta velocità toccando lo specchietto lato guidatore, il calciatore ha abbassato il finestrino tirando fuori la mano per sistemare lo specchietto, e a quel punto un altro scooter è sopraggiunto e chi era a bordo gli ha strappato il Rolex dl polso.