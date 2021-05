Cina, miliardario compra un club e impone il figlio titolare con la 10: pesa 126 chili

Compra una squadra di calcio e impone il proprio figlio titolare. Accade in Cina, nella seconda divisione (la China League One) dove il miliardario HeShihua ha rilevato il club dello Zibo Cuju e tra le condizioni dell'acquisto ha inserito un obbligo per l'allenatore Hongyi Huang: quello di schierare suo figlio sempre tra i titolari, con la maglia numero 10.

Il giovane "fantasista" però, come si nota nelle immagini che hanno fatto il giro del web, non è esattamente nel pieno della forma: il suo peso è infatti di 126 chili. Uno dei motivi per cui la squadra è attualmente ultima in classifica con appena un punto in 5 partite. Ma nulla è perduto: se il ragazzo tornasse in forma, potrebbe smentire tutto il mondo e mostrare almeno le sue doti tecniche. Chi lo sa?

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Maggio 2021, 16:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA