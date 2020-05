Chiellini su Vidal: «L'alcol il suo punto debole» E ricorda quando Conte voleva metterlo fuori rosa

Dopo le frecciatine contro Mario Balotelli e Felipe Melo, altre succose anticipazioni dell'autobiografia di Giorgio Chiellini, Io Giorgio, e stavolta riguardano l'ex compagno di squadra Arturo Vidal, con lui alla Juventus dal 2011 al 2015. «Uno come Vidal ogni tanto usciva e beveva più del dovuto, lo sanno tutti, si può dire che l'alcol era un po' il suo punto debole. Mica ci mettiamo a discutere il campione, o la persona, per questo! Le debolezze fanno parte della natura umana, contano le conseguenze che possono avere su un gruppo





Il grande Arturo un paio di volte all'anno non si presentava all'allenamento, oppure arrivava che era ancora piuttosto allegro, diciamo così. Ma non ha mai battuto la fiacca, anzi, penso che a volte certi modi di essere diventino una forza», scrive Chiellini. «Ricordo ancora una tournée americana, eravamo a Miami la sera prima dell'ultimo allenamento prima di ripartire, in libera uscita -prosegue Chiellini-. La mattina dopo, Arturo non si vedeva. Era a letto, e dovettero tirarlo giù a forza

Quel giorno provammo anche il nuovo materiale d'allenamento, eravamo tutti vestiti di nero e c'erano 40 gradi: il mister Conte non vedeva l'ora che Vidal in quello stato mollasse, per metterlo fuori rosa e dargli una punizione esemplare. Invece, dopo dieci minuti in cui Arturo sembrava ancora brillo e non vedeva neanche passare il pallone, finì l'allenamento che correva come un matto e staccava tutti di venti metri a ogni allungo. Cosa vuoi dire a una persona così, che tra l'altro porta gioia nel gruppo oltre a essere un trascinatore, un combattente e un grande campione?».

