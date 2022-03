Juve, Chiellini pasta di capitano: «Vogliamo i quarti di Champions. Scudetto? Pensiamo alla Samp»

Nessun sogno proibito. Almeno non ancora. Chiellini la pensa come Allegri, la rimonta-scudetto è un discorso da evitare o da rinviare a tempi migliori: «È giusto essere realisti ed equilibrati, proprio come il nostro mister Allegri. Soltanto pochi giorni fa non eravamo nemmeno quarti. Ora pensiamo unicamente a battere la Samp. E se poi le nostre avversarie dovessero perdere altri punti...».

Il capitano bianconero sembra quasi un dirigente quando è chiamato a commentare i continui slittamenti sul fronte del rinnovo del contratto di Dybala: «Paulo sta meglio, lavora sodo, speriamo di riaverlo in tempo per la Champions prosegue Chiellini -. Bisogna concentrarsi sul campo, questa è la cosa più importante. Le altre situazioni arrivano dopo. Sto facendo le prove da dirigente? Ma no, parlo da compagno di squadra. L'estate scorsa ho vinto l'Europeo con il contratto scaduto. Il calcio moderno vive situazioni nuove, bisogna abituarsi».

Anche Chiellini sta meglio, tanto da aver messo anche lui nel mirino il ritorno degli ottavi di Champions di mercoledì allo Stadium contro il Villarreal: «Nei prossimi giorni dovrei aggregarmi al gruppo. Vogliamo i quarti di Champions, un traguardo vitale per la nostra autostima e per i nostri tifosi». Infine, dispensando pillole di ottimismo: «L'arrivo di Zakaria e Vlahovic ha dato una bella spinta all'ambiente aggiunge il Chiello a margine della presentazione della Fondazione EcoEridania Insuperabili, progetto rivolto ai ragazzi con disabilità -. Dusan ha aggiunto entusiasmo, fame e voglia di migliorare. La Juve sta crescendo».

Non solo: la Juve sta anche recuperando alcuni pezzi. Allegri domani (alle 18) in casa della Sampdoria dell'amico Giampaolo sono entrambi allievi di Galeone riavrà infatti De Sciglio, Alex Sandro e Cuadrado. È intanto partita l'offensiva bianconera per Gravenberch, gioiello olandese dell'Ajax con oltre 100 partite tra club e Nazionale ad appena 19 anni.

Il «nuovo Pogba», rappresentato dall'agente Raiola, piace a tanti top club come il Real Madrid e il Bayern Monaco. Ma la Juventus non sta a guardare: offerti circa 25 milioni di euro, una decina in meno dei 35 milioni richiesti dai Lancieri per un altro tassello del domani.

