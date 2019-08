Giorgio @chiellini ha riportato durante l'allenamento odierno la distorsione del ginocchio destro e la lesione del legamento crociato anteriore.



Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni.



➡️ https://t.co/xGfBPUjZRm pic.twitter.com/zXwVW817mU — JuventusFC (@juventusfc) August 30, 2019

Venerdì 30 Agosto 2019, 20:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA