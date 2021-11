Italia-Svizzera, anche Chiellini lascia il ritiro: il capitano azzurro torna a Torino

Ennesima brutta notizia per Roberto Mancini. Dopo Nicolò Zaniolo, Lorenzo Pellegrini e Ciro Immobile, il ct della Nazionale azzurra che venerdì, all'Olimpico, si giocherà la qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022 contro la Svizzera, dovrà fare a meno anche del capitano Giorgio Chiellini, alle prese con problemi agli adduttori, non è riuscito a recuperare e non sarà disponibile per le prossime gare e lascerà questa mattina il ritiro della Nazionale per far rientro al club di appartenenza.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Novembre 2021, 13:17

