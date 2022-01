Verso Milan-Juve: Chiellini contro Ibra, la sfida infinita tra cari nemici

Si scrive Milan-Juve, si legge anche Ibrahimovic-Chiellini. Il big match di domenica al Meazza potrebbe essere l'ultimo duello tra due ex compagni alla Juve diventati carissimi nemici. Quella tra Zlatan e Giorgio, 78 anni in due, è una saga fatta di amore e odio, buffetti e sportellate. Senza esclusione di colpi. Per dire, nella sua autobiografia lo svedese racconta di quando «a fine gara presi Chiellini per la testa e lo trascinai come fosse un cane disobbediente: lessi nei suoi occhi la grande paura».

Così invece Chiellini, l'anno scorso: «Stimo molto Ibra, eravamo compagni di squadra nella mia prima stagione alla Juve. Mai avuto paura di affrontarlo, mai fatto un passo indietro di fronte a lui. Quando è passato all'Inter è diventato il nemico assoluto, poi un semplice avversario al Milan o in Nazionale. Il migliore nemico della mia carriera è Ibrahimovic, senza dubbio».

Ancora Zlatan, in merito ai loro duelli rusticani: «È davvero difficile giocare contro di lui, non ti fa respirare Ma Chiello mi piace, è leale, è un combattente vero». E infine, l'anno scorso a Sanremo: «Sfidare Giorgio è molto bello, mi dà grande carica». Domenica sera la parola passerà al campo, dove tra i vari motivi di interesse c'è anche il ritorno dell'ex rossonero Locatelli nello stadio dove nell'ottobre 2016, da milanista, segnò un gol da tre punti alla Juve, la squadra per cui ha sempre tifato. Il Loca farà coppia con Bentancur o Arthur, in un 4-2-3-1 che dovrebbe vedere il trio McKennie-Dybala-Bernardeschi agire alle spalle di Morata.

Dopo otto risultati utili consecutivi in campionato, per la Signora arriva la prova del nove. Ma Chiellini e De Ligt si sottoporranno soprattutto alla prova dell'undici, la targa di Ibra. Facendo attenzione anche a Rebic, 4 gol alla Juve nelle ultime 4 di campionato. Capitolo mercato. L'Arsenal stringe per Arthur, possibilmente in prestito. E anche Ramsey è vicino alla Premier. Bianconeri a caccia di un regista: in pole c'è lo svizzero Zakaria, in scadenza con il Borussia Monchengladbach, l'alternativa è il rientro anticipato di Rovella dal prestito al Genoa.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Gennaio 2022, 09:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA