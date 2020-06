Roma, Kluivert tentazione Arsenal, Pedro in giallorosso?

Da Londra a Roma, e viceversa. La tratta calcistica tra le due capitali è sempre stata calda sul mercato soprattutto da quando Franco Baldini è tornato a gestire il mercato dei giallorossi. E' in programma, infatti, uno switch in attacco con protagonisti Justin Kluivert e Pedro che si sta liberando a parametro zero dal Chelsea. Il primo è in forte odore di Premier League nonostante i buoni propositi di Fonseca che voleva puntare su di lui per il futuro.

Il figlio di Patrick piace tanto all’Arsenal e i primi contatti sono stati avviati da tempo e nelle ultime ore sarebbero diventati decisamente più intensi. La Roma d’altronde ha bisogno di ricche plusvalenze per sanare il bilancio ed evitare le cessioni dolorose di Zaniolo e Pellegrini. Kluivert, pagato 17,5 milioni due anni fa all’Ajax da Monchi, potrebbe fruttarne 25 di plusvalenza per la gioia di Pallotta, ma pure dell’agente Mino Raiola. La Roma lo valuta 40 milioni e potrebbe nascerne uno scambio con Mkhitaryan.

Ovviamente non alla pari ma con un conguaglio a favore dei giallorossi di almeno 20 milioni anche se la Roma preferirebbe dividere le trattative. I tifosi dell’Arsenal sembrano entusiasti dall’eventualità di acquistare l’attaccante ammirato spesso in Europa League ma che nella capitale ha avuto un rendimento altalenante condito pure da dichiarazioni fuori posto.

E lo stesso Kluivert è attratto dalla Premier dove suo papà giocò una sola stagione (nel 2006-2007 al Newcastle). Per lui è pronto un quadriennale da 3,5 milioni a stagione. Più del doppio di quanti ne guadagna a Roma.

La cessione dell'olandese permetterebbe ai dirigenti giallorossi pure di chiudere per Pedro che attende solo un cenno per firmare il contratto. L'attaccante spagnolo, che in carriera ha vinto qualsiasi cosa con le maglie di Spagna, Barcellona e Chelsea, ha detto sì a un biennale da 3 milioni a stagione. Un colpo voluto fortemente da Fonseca alla ricerca di giocatori esperti e pronti per la nuova Roma. E per ripagare la fiducia del tecnico portoghese, lo spagnolo ha rifiutato una ricca offerta dal Qatar, il ritorno a casa in Spagna (dove lo attendevano tre club), mentre resta ancora in bilico il suo rinnovo 'bimestrale' per concludere la stagione col Chelsea.



