Chelsea in vendita, i sauditi fuori gioco: «Saudi Media Group non è tra i candidati preferiti»

Il consorzio Saudi Media Group è fuori dalla corsa per acquistare il Chelsea. Agli offerenti sauditi è stato detto che la loro offerta non è stata portata avanti nella fase della rosa dei candidati. La banca d'affari di New York, il gruppo Raine, ha avviato il processo per informare i potenziali acquirenti del Chelsea dello stato delle loro offerte. E l'offerta saudita è la prima a essere definita come insufficiente.

Zelensky agli Usa: «Non sanzionate Abramovich». Il patron del Chelsea decisivo per le trattative di pace

I media sauditi hanno insistito sul fatto che l'offerta fosse completamente separata dallo stato dell'Arabia Saudita, ma i problemi di lunga data sull'acquisizione del governo saudita del Newcastle avranno avuto un ruolo nella considerazione di Raine sull'offerta di acquistare il Chelsea. Sia il governo che la Premier League avranno la supervisione della vendita del Chelsea, alla luce delle sanzioni di Downing Street del proprietario Roman Abramovich.

Abramovich, dopo l'addio al Chelsea vuole comprare una squadra turca: «Sta trattando il Goztepe»

Il comproprietario dei Los Angeles Dodgers Todd Boehly è tra i primi candidati ad acquistare il Chelsea, con i proprietari dei Chicago Cubs, la famiglia Ricketts, in fila per entrare nella rosa dei candidati preferiti di Raine. Sir Martin Broughton e Lord Sebastian Coe hanno presentato un'altra potente offerta, con forti finanziamenti assicurati ed entrambi. Il magnate immobiliare britannico Nick Candy ha spinto al massimo con la sua offerta per i Blues, mentre la società di investimento globale londinese Centricus ha presentato un'offerta ben finanziata, guidata da quattro fan del Chelsea da sempre.

