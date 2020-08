Chelsea, giocatori positivi al Covid: isolamento per 10 giorni

Diversi giocatori del Chelsea non sono tornati per gli allenamenti pre-campionato dopo essere risultati positivi al. Il club londinese non ha fatto i nomi dei contagiati, ma secondo la stampa britannica potrebbero essere quattro quelli che non hanno suerato il test e ora devono stare in isolamento per dieci giorni e poi sottoporsi a nuovi tamponi che dovranno dare esito negativo per il via libera al ritorno in campo.Intantosono già in autoisolamento, così come impone il governo britannico, dopo essere stati fotografati in vacanza sull'isola greca di Mykonos lo scorso fine settimana. Ma non è confermato che i casi positivi siano i loro. Sheffield United, Brighton & Hove Albion e West Ham sono tra gli altri club della Premier League che hanno segnalato casi positivi al coronavirus nelle ultime settimane. La squadra di Frank Lampard, che è arrivata quarta la scorsa stagione, inizierà la stagione in Premier contro il Brighton il 14 settembre.